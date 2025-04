Ilfattoquotidiano.it - I timori di recessioni affondano le quotazioni di petrolio e gas. Brent – 5% sul mercato londinese

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Forte calo per i prodotti energetici, spinti al ribasso deidi un rallentamento della crescita economica globale come effetto della guerra commerciale avviata dalla Casa Bianca. Ildi riferimento per i mercati europei, affonda di oltre il 5% e viene scambiato a 70,8 dollari al barile. Il Wti statunitense scende di quasi il 6% a 67,5 dollari. Suldi Amsterdam, hub europeo del gas, lesono discesa del 5%, portando il prezzo sotto i 40 euro al megawattora. Diversi centri studi prospettano il rischio di una recessione che inevitabilmente comporta un minor consumo di energia e di materie prime per produrla. “Se gli Usa manterranno gli ingenti dazi annunciati, c’è un rischio recessione per l’economia statunitense e mondiale nel 2025”,o afferma la banca americana JPMorgan in una nota agli investitori.