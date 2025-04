Incidente choc per Federica Brignone cade ai campionati italiani | portata via in elicottero

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momenti di grande tensione oggi in Val di Fassa, durante lo slalom gigante valido per iAssoluti di sci alpino., fuoriclasse azzurra e vincitrice della Coppa del Mondo, è caduta rovinosamente nella seconda manche, suscitando forte preoccupazione tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente., che aveva chiuso la prima discesa con il miglior tempo, ha perso l’equilibrio dopo aver inforcato una porta con il braccio nella manche decisiva. La sciatrice valdostana è finita a terra pesantemente, riportando un forte dolore nella zona della tibia. Si teme un possibile infortunio al ginocchio, forse addirittura una frattura, ma saranno gli accertamenti medici a confermare la diagnosi., brutta caduta ai: le sue condizioniDopo i primi soccorsi in pista e il trasporto a valle in toboga, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasferirla all’ospedale di Trento, dove attualmente è sotto osservazione.