Un Film Minecraft | sorprende il punteggio ufficiale su Rotten Tomatoes

Sono arrivate le recensioni per Undi questo fine settimana, e il passaparola per l’ultimo adattamento del videogioco è finora contrastante. Sull’aggregatore di recensioni, ilha attualmente undel 55% con 44 recensioni totali contate al momento. Il consenso della critica non è stato ancora rivelato, ma uno sguardo alle recensioni aiuta a delineare il quadro. Quelle positive sottolineano il cast del(in particolare l’interpretazione di Jack Black) come uno dei punti di forza. Anche il tono e il messaggio universale delsono stati elogiati. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, le persone hanno ampiamente criticato la natura formulaica della trama.Se confrontato con altri recenti adattamenti di videogiochi, ildi Unsusi colloca allo stesso livello di Super Mario Bros.