Già ai domiciliari pubblica un post diffamatorio: arriva la Mobile e viene denunciato

Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe scritto unsui social con contenuti ritenuti diffamatori nei confronti di pubblico ufficiale: per queste ragioni è stata eseguita una perquisizione dagli uomini della Polizia di Stato guidati dal vice questore Flavio Tranquillo presso l’abitazione di un 25enne, agli arresti.Gli agenti sono intervenuti al rione Libertà. Durante la perquisizione sono stati trovati oggetti che non poteva detenere in quanto sottoo agli arresti. Il 25enne, già agli arrestiper reato di stalking, sarebbe stato l’autore nelle ore scorse di unsui social ritenuti offensivi. Gli uomini della, pensando che potessero trovare qualche arma o droga, hanno effettuato questa perquisizione ed infine hanno deferito l’uomo in stato di libertà.