Il Bayern Monaco recupera per l’Inter tre pezzi da novanta

In vista della partita trae Inter, andata dei quarti di finale di Champions League, Kompany è pronto are tre giocatori molto importanti. L’emergenza infortuni sta rientrando.RECUPERI – Ilimportanti in vista sia della partita contro l’Augsburg di Bundesliga che di Champions League contro. Vincent Kompany, che ha parlato in conferenza stampa raccontando anche del suo breve soggiorno ieri a Milano per vedere Milan-Inter dal vivo, potrà contare per le prossime partite su tre giocatori di assoluta importanza per la sua squadra, ossia: Leon Goretska, Kim e Raphael Guerreiro. L’emergenza piano piano sta rientrando e anche Manuel Neuer sta facendo passi avanti perre dall’infortunio alla gamba rimediato nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen.