Feedpress.me - Non si ferma all'alt e investe un poliziotto davanti alla Questura di Catania VIDEO

Leggi su Feedpress.me

Girava senza casco tra le vie del centro cittadino ma,to dPolizia di Stato, ha travolto un agente e per tale motivo è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. Nel corso dei servizi mattutini di vigilanza, svolti presso il corpo di guardia delladi, un agente, impegnato a dare informazioni ad alcuni cittadini in difficoltà che si erano rivolti