Dazi Usa Berlino | decisioni sbagliate

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.54 Ledi Trump sui nuovisono "fondamentalmente" e la Ue risponderà "in modo unito, forte e appropriato". Così il cancelliere tedesco uscente Scholz, all'indomani della partenza delle misure statunitensi. I, ha aggiunto, "sono un attacco a un ordine commerciale che ha creato prosperità in tutto il mondo". "Siamo a disposizione del governo Usa per discutere ed evitare una guerra commerciale" Intanto il presidente francese Macron incontra nel pomeriggio i rappresentanti dei settori colpiti dai nuovi