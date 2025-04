Davidemaggio.it - Lulù Selassié condannata a 1 anno e 8 mesi di reclusione per stalking a Manuel Bortuzzo

A processo pernei confronti di, suo ex fidanzato, Lucrezia Hailéè stataa 1e 8di. E’ quando deciso in data odierna dal Gup del Tribunale di Roma.La Procura era arrivata a chiedere il processo per(così viene chiamata l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, programma dove conobbe e si fidanzò con il nuotatore) per atti persecutori e anche minacce di morte nei confronti dell’ex, attuando nei suoi confronti il divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.Nel capo di imputazione, i pubblici ministeri evidenziarono come la ragazza abbia indotto in“uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita”, fino a “non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione”.