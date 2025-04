Nerdpool.it - Bao Publishing presenta NODI di Fiamma

Leggi su Nerdpool.it

Riuscire a realizzare i propri sogni non è sempre facile, maè decisa a non arrendersi, anche se si sente bloccata. Chiusa in casa durante il lockdown, decide di aprire l’hard disk della sua coscienza e spulciare nei file delle sue emozioni. Le farebbe bene parlare con qualcuno ma le presenze a portata di mano sono il gatto parlante Vanda e . Brigitta, un enorme groviglio di capelli annodati, senziente ma completamente ignara del mondo, che ha bisogno di risolversi almeno quanto ne ha, visto che rapproprio il suo tumulto interiore, i suoi dubbi e le sue incertezze. Potranno mai queste tre risolvere l’impasse in cui si trova?“Si potrebbe dire che sto per scoperchiare un vaso per far uscire tutto. in realtà sto aprendo questa cartella per entrarci dentro.