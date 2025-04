Ilfattoquotidiano.it - Ilaria Sula, l’auto dell’ex ripresa da una telecamera vicino a Poli: il punto sull’inchiesta

di Mark Antony Samson è stata immortalato da unadi sorveglianza intorno alle 18 del 26 marzo nella zona di, in provincia di Roma, dove è stato ritrovato il cadavere di, la sua ex ragazza che è accusato di aver ucciso e gettato in un dirupo. In base a questo, gli investigatori ritengono che l’omicidio potrebbe essere avvenuto nelle 22 ore precedenti visto che l’ultimo messaggio vocale della 22enne risale alla sera del 25 marzo.Nel fotogramma recuperato dagli investigatori – coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini – si vede solo la targa, non quante persone fossero a bordo delvettura. Le immagini, insomma, non sciolgono il dubbio degli inquirenti riguardante la posizione dei genitori del 23enne, al momento l’unico indagato per omicidio aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere.