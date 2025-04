Tvzap.it - Maxi incidente in autostrada, traffico paralizzato e chilometri di coda: la situazione

Leggi su Tvzap.it

Undi notevole gravità ha avuto luogo sull’. L’evento, avvenuto poco dopo le 11 del mattino di giovedì 3 aprile, ha coinvolto dieci veicoli in un tamponamento a catena, provocando numerosi feriti. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte risulta in pericolo di vita. (Continua.)Leggi anche: Incendio devastante in, code di oltre 3km: le immagini impressionantiLeggi anche: “Domenica In”, Mara Venier manda in tilt la regia: è successo tutto in direttainin tiltOggi, giovedì 3 aprile 2025, c’è stato un gravein, che ha coinvolto ben dieci veicoli in un tamponamento a catena. Ilè stato immediatamente bloccato per consentire l’intervento dei soccorritori, tra cui tre ambulanze e l’elisoccorso Pegaso.