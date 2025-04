Ildifforme.it - Quel che resta dell’Occidente

Leggi su Ildifforme.it

È una stagione complessa e complicatala che mette l’Occidente di fronte a se stesso, alla sua storia, alle sue paure e, per la prima volta, al dubbio di un futuro radioso. Lo scontro fra i poteri elettivi eli non elettivi sta aprendo un baratro in cui rischia di finire la democrazia nella sua versione classica, con la divisione dei poteri: esecutivo, legislativo e giudiziario. I casi di Le Pen in Francia, di Imamoglu, in Turchia, e di Calin Georgescu, in Romania. Clamoroso il caso del Brasile: quando vinse Bolsonaro, Lula finì in carcere. Alla vittoria di Lula, seguì l’arresto di Bolsonaro. Capitolo a parte merita Donald Trump.L'articolocheproviene da Il Difforme.