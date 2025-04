Iltempo.it - Il sottosegretario Frassinetti incontra la più giovane laureata d'Italia

Ilall'Istruzione e al Merito, Paola, hato oggi Camilla Spezza, 20 anni, originaria dell'Aquila, studentessa della Scuola Normale Superiore e dell'Università di Pisa, attualmente la piùd'. Camilla ha conseguito lo scorso 18 febbraio la laurea triennale in Filosofia con il massimo dei voti, 110 e lode. Prima del percorso universitario, ha frequentato il Liceo Classico “D. Cotugno” dell'Aquila. “Ho voluto congratularmi di persona con Camilla” ha dichiarato il“una giovanissima eccellenza che con passione e determinazione ha raggiunto un traguardo importante. Come lei stessa mi ha raccontato, il liceo classico le ha fornito un metodo di studio solido e strumenti culturali preziosi. Questo dimostra che il latino e il greco non sono lingue morte, ma veicoli di un pensiero strutturato e critico, utili in molti ambiti del sapere”.