Affitto e auto pagati stipendio da 390 mila euro L’offerta di lavoro per fare il dottore in un paesino davvero sperduto

Leggi su Open.online

da 390l’anno,pagato eaziendale inclusa. Non è un sogno ma il compenso che si legge in una vera offerta di. I requisiti principali sono due: essere un medico di base e volersi trasferire a Julia Creek, una remota e assolata cittadina australiana. Ilda svolgere non sarebbe moltissimo, dato che la città ha circa 500 abitanti. Ma c’è una ragione se il compenso offerto è così alto: Julia Creek si trova a 17 ore di guida da Brisbane, la grande città più vicina; e a sette ore di guida dal più prossimo centro abitato, Townsville. A meno di metà della distanza – tre ore in, un tiro di schioppo per gli standard australiani – c’è l’ospedale più vicino. A complicare ulteriormente la vita di chi vive nella polverosa manciata di case nell’outback australiano, ci sono il caldo torrido e i molti animali velenosi tipici della zona.