Quotidiano.net - Omicidi di donne in calo del 35% nel primo trimestre 2025, secondo il report del Viminale

Sono stati 17 glidinei primi tre mesi del, indel 35% rispetto ai primi tre mesi del 2024, quando erano stati 26. Sono diminuiti anche gliin generale, passati da 80 a 57 (-29%). Così il nuovodel. Le uccisioni in ambito familiare-affettivo fanno rilevare un decremento sia nel numero assoluto, 38 a 25 (-34%), che nel numero delle vittime di genere femminile che da 23 passano a 14 (-39%). Calano poi glicommessi dal partner o ex partner, che da 17 diventano 13 (-24%), così come le vittimeche da 13 passano a 10 (-23%).