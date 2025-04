Paura per Federica Brignone | caduta durante i Campionati Italiani accertamenti a Trento

Leggi su Sportface.it

Grande apprensione per. La nuova regina di Coppa del Mondo è stata suo malgrado protagonista di una bruttala seconda manche dello slalom gigante aiAssoluti, in corso in Val di Fassa sull’Alpe Lusia. La fuoriclasse valdostana, al comando dopo la prima manche, ha perso il controllo dopo aver inforcato una porta con un braccio, finendo rovinosamente sulla neve. La sciatrice è sembrata subito dolorante: immediatamente soccorsa, è stata trasportata in toboga fino alla base e successivamente trasferita in elicottero all’ospedale Santa Chiara di.Al momento sono in corso gliper valutare l’entità dell’infortunio. Un pessimo modo per chiudere una stagione viceversa straordinaria, che l’ha vista trionfare in ben 10 gare e alzare al cielo la Sfera di Cristallo generale e quelle di discesa libera e slalom gigante.