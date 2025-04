Anteprima24.it - “Cresciamo insieme”, analisi del ruolo della donna nella società vista dai bambini

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiI pregiudizi di genere sono duri a morire. Nonostante l’indignazione momentanea per l’assurda fine che viene inflitta alle donne da alcuni uomini, nel lungo andare non si riesce proprio a superare una concezionequale entità inferiore siacivile che nel mondo del lavoro. E’ questa in buona sostanza la conclusione cui si giunge con un’sui sentimenti e sulle ideologie deianche se con un campione parziale di 47 piccoli, di ambo i sessi, cui è stato richiesto di realizzare un disegno da parteFisac Cgil di Benevento e dalla Consigliera di Parità effettiva di Benevento, Rocchina Staiano, avendo a tema appunto ile la funzione.I disegni sull’immaginenell’ambiente lavorativo e/o familiare sono stati firmati dadai 5 ai 12 anni, di una classe sociale borghese e garantita dal punto distabilità economica e sociale: i dati emersi debbono far riflettere a giudizioConsigliera di parità estessa Cgil.