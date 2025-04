Palermotoday.it - Rossana Soldano ritorna in libreria con "Hamartìa": la presentazione al bookstore Flaccovio Mondadori

Leggi su Palermotoday.it

Roma, 1967. In un caldo pomeriggio di giugno Lucas, giovane americano in cerca di un alloggio provvisorio, suona all’appartamento di via del Pellegrino trovato tramite un annuncio. Dentro sente qualcuno che canta un pezzo dei Beatles con una pronuncia terribile. Quella canzone è "Lucy in the Sky.