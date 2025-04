Tutto.tv - Crimine, amore e identità: la Milano di Gangs si fa intensa

Quando si parla di serie TV che catturano l’essenza delle sfide urbane e delle relazioni complesse,of– Le nuove storie del Blocco si distingue per la sua narrazione coinvolgente. Ambientata nelle periferie multietniche di, questa serie Sky Original ci porta nel cuore di una realtà dove le dinamiche personali e sociali si intrecciano in modi sorprendenti. I nuovi episodi, quinto e sesto, arriveranno dal 4 aprile in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW e promettono di tenere gli spettatori incollati allo schermo con colpi di scena e rivelazioni inaspettate. Quinto e sesto episodio diof: le trameNel quinto episodio, troviamo un cameo intrigante di Noyz Narcos, figura iconica del rap italiano. Qui, un flashback svela una verità sconvolgente: Lorenzo è l’assassino di Fiorella, mentre Nael era innocente.