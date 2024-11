Oasport.it - Golf, cancellato il day-2 del BMW Australian PGA Championship: la pioggia cambia le carte in tavola

Leggi su Oasport.it

Seconda giornata di gioco cancellata per colpa della troppa(sarebbero scesi 250 mm di) al BMWPGA. A comunicare la notizia è il Direttore di gara Jose Maria Zamora che ha aggiunto: “i continui acquazzoni di stamattina hanno saturato diversi fairway del Royal QueenslandClub e per oggi, dunque, il campo è stato dichiarato ingiocabile”. Il primo torneo della stagione 2025 del Dp World Tour è stato così accorciato a 54 buche e riprenderà solamente sabato mattina alle 6:00 a.m. ora localea con il R2. La conclusione del terzo ed ultimo round è comunque prevista per domenica.La classifica del BMWPGArimane così invariata rispetto a ieri con Elvis Smylie, ventiduenne nativo proprio del Queensland, in prima posizione a -6 a guidare un leaderboard che presenta tanti nomi noti e molte sorprese.