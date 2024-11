Lanazione.it - Firenze, protesta dei residenti contro la cabina elettrica Enel a Castello

, 22 novembre 2024 – Un presidio disi è tenuto nel pomeriggio di venerdì 22 novembre lungo via Chiuso dei Pazzi, organizzato dall’Osservatorio quartiere 5 insieme aila costruzione di unadi trasformazione da parte di. L’impianto sorgerà a poche centinaia di metri dalle Ville Medicee, dietro la scuola Guicciardini, la Chiesa del Sodo e nelle immediate vicinanze di abitazioni e giardini residenziali. Al presidio hanno partecipato decine di cittadini che hanno distribuito volantini e manifestato per sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere un intervento delle istituzioni. «Si tratta di oltre un ettaro di terreno espropriato per costruire una centraledi trasformazione. È questa la tutela della salute deie dei valori storici e paesaggistici di questa periferia medicea?», denuncia Maurizio Bruschi, rappresentante dell’Osservatorio quartiere 5.