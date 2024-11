Ilfattoquotidiano.it - Boxe italiana in crisi, lo dice la storia: anche la Spagna ci ha superato. “Vincono con maestri sudamericani. Noi? Zero rinnovamento”

Il pugile spagnolo Jordan Camacho, nato in Perù ma cresciuto a Toledo, ha sconfitto poche settimane fa a Palermo Vincenzo La Femina, in un incontro valido per il titolo europeo Silver dei Super Piuma. A luglio il catalano Cristobal Lorente ha avuto la meglio in trasferta su Mauro Forte, match che ha assegnato la cintura europea dei Piuma. Qualche mese prima l’andaluso Baldo Mira aveva battuto in casa Claudio Grande per l’Ebu Silver dei Piuma. Se in marzo Gianluca Ceglia in casa non avesse sconfitto Frank Urquiaga per l’Europeo Silver dei leggeri, il 2024 si sarebbe concluso con una debacle totale dell’Italia pugilistica nei confronti dellaper quanto riguarda gli incontri valevoli per le due principali cinture europee. Aggiungiamoci pure che nei dilettanti alle Olimpiadi di Parigi, di fronte alle nostremedaglie, gli spagnoli si sono accaparrati un argento e un bronzo.