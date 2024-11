Nerdpool.it - Le offerte di Sony per il Black Friday

In occasione del2024,Interactive Entertainment è lieta di annunciare l’arrivo di una serie didedicate all’ecosistema PlayStation! Da domani 22 novembre al 2 dicembre, infatti, i giocatori potranno beneficiare di promozioni su PlayStation 5, PlayStation VR2, controller wireless DualSense, cuffie wireless con microfono Pulse Elite, auricolari wireless Pulse Explore, cover per PS5, titoli selezionati per PS5 e PS4, e molto altro, sia su direct.playstation.com, lo store ufficiale online targato PlayStation, che presso tutti i rivenditori aderenti all’iniziativa.Durante il periodo promozionale, su PlayStation Store sarà possibile acquistare centinaia di giochi digitali per PS5 e PS4 a prezzo fortemente scontato, mentre su PlayStation Gear sarà possibile risparmiare fino al 40% su prodotti dedicati ai titoli più amati, come The Last of Us Parte II, Horizon Forbidden West e God of War Ragnarök.