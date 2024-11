La polizia scagiona Totti nel presunto caso di Isabel abbandonata | La baby sitter era in casa E ora lui potrebbe denunciare Ilary Blasi

Leggi su Open.online

Era il 26 maggio 2023. Quel giorno laè arrivata indi Francescodopo la chiamata dei genitori di. E gli agenti del commissariato di Ponte Milvio hanno trovato la. Non la portinaia, ma lo hanno scritto nel successivo verbale. Per questo l’indagine per abbandono di minore nella persona della figlia più piccolanei confronti dell’ex capitano della A.S. Roma è destinata all’archiviazione. La bambina, 7 anni, aveva detto alla madre di essere sola nell’appartamento di Vigna Clara a Roma Nord dove l’ex calciatore si è trasferito con la compagna Noemi Bocchi. Nella successiva videochiamata con la bambinaaveva visto le stanze vuote di unamolto grande e le aveva creduto. La telefonata al 112Per questo ha chiamato i suoi genitori e li ha invitati ad andare a controllare, spiega oggi Il Messaggero.