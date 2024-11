Sport.quotidiano.net - Basket Serie B: stasera in campo alle 21 nel turno infrasettimanale. Adamant, nuovo esame trasferta a San Bonifacio

Gestire il ritmo senza calare di intensità. E’ questo il mantra dello staff tecnico dell’per la gara dia San(ore 21), ennesima trappola che si frappone sul cammino dei biancazzurri, chiamati a dar seguito alla fondamentale vittoria di Monfalcone. Dopo lo scalpo in terra friulana si respira serenità e fiducia, ma la barra dovrà restare dritta per evitare di incappare in una brutta serata e disperdere quanto di buono fatto vedere nelle ultime due uscite. E attenzione perché Sannon è sparring partner: i veneti sono reduci dalla netta affermazione su Trieste (82-60) e in queste prime giornate di campionato hanno dato filo da torcere ancheben più quotate Pordenone, Monfalcone e Valsugana, segno che sarà una partita da prendere con le pinze e da approcciare al meglio per indirizzarla in fretta sui giusti binari.