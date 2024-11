Gaeta.it - Riso Gold Star ritirato per rischio pesticidi: cosa sapere e come procedere

Facebook WhatsAppTwitter L’allerta per la sicurezza alimentare si intensifica dopo il richiamo di un lotto dibasmati, a causa della presenza dial di sopra dei limiti consentiti. Il Ministero della Salute ha emesso l’ordine di ritirare questo prodotto, e in questo articolo vengono specificati i dettagli del lotto problematico, le indicazioni da seguire per i consumatori e le possibili conseguenze per la salute.Dettagli sul lotto coinvolto nella segnalazioneIl Ministero della Salute ha ufficialmente disposto il richiamo di un lotto dibasmati, emettendo un comunicato giovedì 14 novembre 2024. Questa azione è stata intrapresa dopo che sono stati riscontrati livelli disuperiori ai limiti di legge, sollevando preoccupazioni non solo tra i consumatori, ma anche tra i professionisti della salute.