Riccardo Cocciante annuncia cinque concerti all’Arcimboldi di Milano

nuovievento al TAM Teatro Arcimboldidate imperdibili, prodotte da Vivo, al TAM Teatro Arcimboldi: domenica 9, martedì 11, venerdì 14, domenica 16 e martedì 18 marzo 2025. I nuovi appuntamenti seguono lo straordinario trionfo dello show sold out all’Arena di Verona dello scorso 29 settembre, organizzato per il 50° anniversario dell’album Anima, nel quale il pubblico ha potuto apprezzare la prolifica discografia di uno degli artisti e compositori di maggiore successo in Italia e all’estero, che ha pubblicato in tre lingue più di 40 album.Ilive in programma a marzo saranno una nuova occasione per celebrare la carriera die immergersi in un viaggio musicale attraverso le sue intramontabili composizioni, accompagnato da una super band.