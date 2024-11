Pescara | 88enne non vuole fare il cid dopo l’incidente e trascina un giovane sul cofano per 300 metri

Leggi su Dayitalianews.com

Sembra incredibile, ma è accaduto davvero. Un banale, privo di conseguenze, scontro fra due veicoli stava per trasformarsi in tragedia a causa della reazione inconsulta di uno degli automobilisti.E’ successo a Spoltore, piccolo centro in provincia di. Protagonisti della vicenda, une un 25enne.Mentre percorrevano via Montesecco, i loro veicoli si sono urati ed è nata una discussione sempre più animata su chi avesse la responsabilità.Quella che, secondo il 25enne, era dell’anziano, determinato nell’affermare, invece, di non avere provocato alcun danno, così rimette in moto infischiandosene del fatto che ilsi fosse seduto suldella sua auto per impedirgli di ripartire senza avere prima compilato i moduli per l’assicurazione.e a quel punto l’altro conducente (il) per impedire la ripartenza dell’anziano si sedeva sul