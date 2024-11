Lettera43.it - La Cina sta costruendo la Morte Nera, una nuova arma sperimentale

Lastaunache utilizza i raggi laser: nome in codice, la. Sebbene non sia progettata per distruggere i pianeti, come nel caso della stazione spaziale dell’Impero Galattico di Star Wars, se dovesse concretizzarsi potrebbe però rivelarsi uno strumento bellico piuttosto temibile. A darne la notizia è il South China Morning Post, secondo cui gli scienziati di Pechino avrebbero già completato i primi test di unatecnologia che combina le microonde elettromagnetiche in un unico punto, dando vita a un solo raggio laser. I risultati sono impressionanti, in quanto usando le fibre ottiche il team avrebbe raggiunto un’accuratezza spaziale di pochi millimetri e una sincronizzazione temporale di 170 trilionesimi di secondo, più precisa di un orologio atomico.