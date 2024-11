Lanazione.it - La castagna, antica risorsa tra minacce e opportunità

Leggi su Lanazione.it

"Ladel Monte Amiata:tra" è l’argomento della tavola rotonda che si tiene all’Accademia dei Fisiocritici il 22 novembre alle 16.30. Ad organizzarla, per il ciclo “Pomeriggio con l’Agricoltura”, la stessa Accademia in collaborazione con l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia e l’Associazione Promozione del Marrone Amiatino per portare all’attenzione di tutti una realtà di grande tradizione e di grande potenzialità per il territorio senese ma anche di fragilità. Sarà il presidente dell’Accademia, prof. Giuseppe Manganelli, a coordinare gli interventi di Giulia Baini assegnista di ricerca dell’Università di Siena, PierGiuseppe Montini dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, Andrea Tassi Vicepresidente dell’Associazione “Promozione del Marrone Amiatino”, Annalisa Santucci docente di Biochimica all’Università di Siena, Niccolò Volpini Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore.