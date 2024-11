Ilfattoquotidiano.it - “Ho mangiato da Salt Bae, conto era assurdo da 883 euro e ho pensato ci fosse un errore. Gli ho detto che non sarei tornato”: lo rivela Antonio Cassano

Non solo calcio per. L’ex fantasista di Bari, infatti, ha raccontato un curioso aneddoto che lo riguarda durante l’ultima puntata di Viva el futbol, il podcast che “Fant” ha iniziato a condurre insieme agli amici Nicola Ventola e Daniele Adani dopo il litigio con Christian Vieri che ha portato alla chiusura della BoboTV. Dopo aver ragionato su diversi temi calcistici, infatti,si è soffermato su Nusret Gokce, il ristoratore conosciuto con il nome diBae per il suo show con il sale. “Siamo andati in Grecia e abbiamo preso quattro antipasi di carne e una carne grande da dividere”, spiega l’ex calciatore aggiungendo di esserci stato insieme alla sua famiglia. A sorprendere, però, è il costo complessivo della cena: “È arrivato undi 880“, dice