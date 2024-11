Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Russia non negozia se non colpita sul territorio”

Standing ovation al Parlamento europeo riunito a Bruxelles in una plenaria straordinaria per ricordare i 1000 giorni di conflitto in. Accolto da un lungo e fragoroso applauso, il presidente ucraino, collegato da remoto, è apparso visibilmente commosso dal caloroso sostegno. “E’ chiaro che, senza certi fattori chiave, lanon si impegnerà inti significativi. Senza incendi nei suoi depositi di munizioni sulrusso, senza interrompere la sua logistica militare, senza distruggere le basi aeree russe, e le sue capacità di produrre missili e droni, senza che i suoi beni vengano confiscati”, ha detto il presidente ucraino.