Tutto pronto a Torino per la 41ª edizione dell'Assemblea dell'ANCI "Facciamo l'Italia, giorno per giorno"

AGI - Dal 20 al 22 novembre, al Lingotto Fiere di, torna l'annuale, giunta alla quarantunesima, che sarà preceduta dalla XXcongressuale che nella giornata inaugurale di mercoledì sarà chiamata a eleggere il nuovo presidente nazionale. Dopo l'elezione, i lavori si apriranno nel pomeriggio alla presenza del Presidentea Repubblica Sergio Mattarella, per il nono anno consecutivo presente all'assise di. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco diStefano Lo Russo, al presidente diPiemonte, Davide Gilardino e al presidentea Regione Piemonte, Alberto Cirio. A seguire la relazione del nuovo presidente. Per il presidente, Roberto Pella “In questi mesi alla guida'Associazione ho sentito forte la responsabilità di rappresentare tutti i primi cittadini e di continuare nel solco di quanto tutti i presidenti hanno contribuito a realizzare in questi anni: per questo ho voluto invitare atutti i sindaci che hanno guidato l'associazione dove ci attendiamo una numerosissima presenza.