Terremoto Genoa esonerato Gilardino | al suo posto Patrick Vieira

Leggi su Open.online

Clamoroso ribaltone in Serie A. Ilhal’allenatore Albertoe al suosembra pronto. Le motivazioni della scelta del presidente Alberto Zangrillo al momento non sono note. Sembra però difficile limitarsi al periodo difficile in campionato, che i rossoblù si erano messi alle spalle conquistando quattro punti nelle ultime due partite contro due dirette concorrenti nella lotta salvezza (Parma e Como). Anche perché i numerosissimi infortuni (Bani, Messias e Vitinha) avevano azzoppato l’inizio di stagione della formazione di. Più probabile che il divorzio derivi da una forte differenza di visioni tra la dirigenza e la panchina del Grifone. Lo scontro-dirigenzaAl termine della vittoria per 1-0 contro il Parma, l’ex calciatore di Fiorentina e Milan aveva sottolineato una spaccatura apparentemente insanabile con la proprietà.