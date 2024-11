Bellezze.tv - Romina Pierdomenico: la bellezza che ha conquistato Ezio Greggio

Leggi su Bellezze.tv

è una modella e conduttrice italiana nata il 5 dicembre 1993 a Vicoli, in Abruzzo.ha sempre avuto una passione per il mondo dello spettacolo. Fin da giovane, si è dedicata alla danza e ha partecipato a numerosi concorsi di, mettendo in mostra il suo talento e fascino.Gli inizi nel mondo dello spettacoloIl primo grande passo dinel mondo della televisione è stato nel 2012, quando ha partecipato a Miss Italia, classificandosi al secondo posto e lasciando il segno con il suo sorriso dolce e spontaneo dopo averil titolo regionale di Miss Abruzzo. Dopo questa esperienza, la sua carriera ha preso il volo eha cominciato a lavorare come modella per vari brand e campagne pubblicitarie, diventando un volto noto nel panorama italiano.