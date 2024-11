.com - Ucraina-Russia, decisione Biden “è passo verso la Terza guerra mondiale”

(Adnkronos) – Se dovesse essere confermata, ladel presidente uscente degli Stati Uniti Joedi consentire all’di colpire in profondità lacon missili Atacms significherebbe “un ulteriore aumento delle tensioni” e un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto che potrebbe portarela. Lo scrive il ‘Kyiv Independent’ che riporta le opinioni di diversi parlamentari russi. Parlando alla sua consueta conferenza stampa quotidiana, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto di aver visto le notizie ed “è ovvio che l’Amministrazione uscente di Washington intende adottare misure per continuare a gettare benzina sul fuoco e provocare un’ulteriore escalation di tensioni”. Peskov ha anche affermato che non c’è stato alcun cambiamento di posizione rispetto a quanto dichiarato da Vladimir Putin a settembre.