Luigi De Angelis ancora presidente della Croce Rossa della Spezia

La, 18 novembre 2024 –Deè stato rielettocon il 75,5% dei voti. Nato 54 anni fa, volontario con 36 anni di servizio, Deha già guidato il Comitato come commissario dal 2011 al 2012 e comedal 2012 al 2024. Il volontario Gianluca Bucchioni ha invece raccolto il 21,9% dei voti. Le elezioni per il rinnovo delle cariche associative si sono svolte ieri, domenica 17 novembre: hanno votato in totale 351 volontari (il 72,9% degli aventi diritto) delle sedi Cri, di Fezzano, Muggiano, Santo Stefano e Calice al Cornoviglio. Oltre a De, sono stati eletti i consiglieri Fabio Dardengo, Francesco Cerchi, Augusta Castellini e Mariamatilde Martinelli, che affiancheranno ilnel mandato 2024-2028.