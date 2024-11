Napolipiu.com - Calciomercato Napoli, Manna ha l’accordo con Bonny

Il direttore sportivo azzurro in pressing sul gioiello del Parma per la prossima stagione Giovannista per piazzare il primo colpo di mercato. Il direttore sportivo delha raggiuntocon Ange-Yoan, il talento del Parma che sta incantando la Serie A.L’indiscrezione, riportata da Il Mattino, svela il primo tassello del progetto che, Conte e De Laurentiis stanno costruendo per la prossima stagione. Il 21enne francese ha già dato il suo assenso al trasferimento in maglia azzurra.A gestire l’operazione è Federico Pastorello, agente di spicco che cura già gli interessi di Alex Meret e Lulkaku in casa. Il procuratore ha confermato che il club ducale non aprirà alla cessione nel mercato di gennaio, rimandando ogni discorso alla prossima estate.La volontà diè chiara: blindare subito il talento francese per poi definire il trasferimento a gennaio o a giugno.