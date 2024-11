Amica.it - Tendenza photo finish hair: come ottenere capelli effetto specchio

Leggi su Amica.it

Non solo pelle e labbra, anche i trendpuntano sull’gloss: l’ultimo passione del web punta tutto sui, così definiti per il loroscintillante,se fossero stati realizzati con un filtro fotografico. Non a caso, tra i tanti hashtag a tema, su TikTok e Instagram ad andare per la maggiore è «shop», con chiaro riferimento al famoso programma di grafica.: scintillanti naturaliIl desiderio di una chioma scintillante non è del tutto nuovo, anzi, ma se in passato si tendeva a ricorrere a diversi prodotti peril risultato desiderato,nel caso dei raccoltiwet, oggi si prediligono soluzioni più naturali, per evitare diuna capigliatura che appaia unta, decisamente molto lontana dagli scintillii più cool.