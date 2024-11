Ilrestodelcarlino.it - Rugby Rovigo batte i Lyons Piacenza: finisce 21-12

, 17 novembre 2024 – Continua il momento d’oro della Femi Czche tra campionato e Coppa Italia ha infilato la bellezza di nove vittorie consecutive. L’ultima in casa deiallo stadio ‘Walter Beltramelli’ davanti a circa 800 persone. Match che si apre al 12’ con i ragazzi di coach Davide Giazzon che ottengono un calcio a favore e optano per i pali, Thomson dalla piazzola è preciso e aggiorna per primo il tabellino, 0-3. Al 17’ i Rossoblu ottengono un altro calcio a favore, dalla metà campo il calcio piazzato viene affidato a Lertora che con la sua potenza centra i pali, 0-6. Una partita chiusa, condizionata da qualche errore da ambo le parti, al 30’ peròrisale il campo con un calcio di liberazione,commette un errore nella trasmissione dell’ovale, Diederich Ferrario è bravo a controllare il pallone e a volare dritto in mezzo ai pali per la prima marcatura di giornata.