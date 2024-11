Tpi.it - Nowhere Special – Una storia d’amore: tutto quello che c’è da sapere sul film

– Una: trama, cast e streaming delQuesta sera, domenica 17 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda– Unadel 2020 scritto e diretto da Uberto Pasolini e interpretato da James Norton e Daniel Lamont. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaJohn, un lavavetri trentacinquenne, vive da solo col figlio Michael da quando la moglie lo ha abbandonato subito dopo la nascita del bambino. Dopo aver appreso di essere affetto da una malattia terminale e di avere solo pochi mesi di vita, John inizia la ricerca di nuovi genitori che assicurino a Michael un futuro sereno dopo la sua morte.– Una: il castAbbiamo visto la trama di– Una, ma qual è il cast completo delsu Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:James Norton: JohnDaniel Lamont: MichaelEileen O’Higgins: ShonaValerie O’Connor: EllaStella McCusker: RosemaryValene Kane: CeliaKeith McErlean: PhilipSean Sloan: GolferSiobhan McSweeney: PamChris Corrigan: GerryNiamh McGrady: LorraineRhoda Ofori-Attah: SharonNigel O’Neill: DavidStreaming e tvDove vedere– Unain diretta tv e live streaming? Il, come detto, va in onda stasera – domenica 17 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3.