Firenze, padre e figlia al pianoforte: il concerto chiude il festival Suoni Riflessi

, 16 novembre 2024 - Solista delle maggiori orchestre internazionali, Accademico di Santa Cecilia e docente al Mozarteum di Salisburgo, Pietro De Maria è tra le eccellenze italiane del pianismo. “La gioia di tramandare” è ilche presenterà, insieme allaBeatrice, domenica 17 novembre alle ore 18 alla Sala Vanni di, ultimo appuntamento del. Dal programma spicca “Fantasia in fa minore” di Franz Schubert suonata a quattro mani, in un affascinante confronto tra diverse generazioni. A seguire, la “Sonata scozzese” di Felix Mendelssohn-Bartholdy, la “Toccata in do maggiore op. 7” di Robert Schumann e la terza Sonata dell’Op. 31 di Ludwig van Beethoven. Dunque unnel segno della creatività e dell’inventiva. Come di consueto, lo spettacolo sarà preceduto, sabato 16 novembre alle ore 18 sempre alla Sala Vanni, da un/incontro introduttivo con Beatrice e Pietro De Maria, a cui parteciperanno anche docenti e ricercatori del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università di