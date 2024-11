Ilrestodelcarlino.it - Elezioni in Emilia-Romagna, si vota oggi e domani. L’incognita affluenza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 17 novembre 2024 – Si chiamala prima, grande, incognita delleregionali (qui come sie i fac simile della scheda) chedomenica 17 elunedì 18 novembre vedranno sfidarsi i candidati presidenti Michele de Pascale (centrosinistra), Elena Ugolini (civica sostenuta centrodestra), Federico Serra (estrema sinistra) e Luca Teodori (lista civica, con posizioni no vax e anti euro). Va detto subito che la scelta di tenere i seggi aperti per due giorni anziché uno è stata fatta proprio per cercare di agevolare il più possibile la partecipazione degli elettori alla scelta del futuro presidente. L’: i dati in diretta L’delle ultime regionali Orari dei seggi inI candidati Chi vince leregionali L’: i dati in diretta Il primo dato dell’è atteso dopo le 12 di, il secondo dopo le 19, il terzo dopo le 23.