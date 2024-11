Lanazione.it - Pronto soccorso e medici di famiglia. Sorvegliati speciali per la sicurezza

Violenza di genere e il ruolo della Regione Toscana nelle politiche di prevenzione. L’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini ha ringraziato l’impegno delle aziende sanitarie che affrontano il tema della violenza di genere, in un momento particolarmente difficile come questo per il sistema sanitario nazionale e regionale. Perché il tema della violenza di genere – sia per quanto riguarda i modelli organizzativi che le procedure – si declina poi sulla violenza nelle strutture sanitarie. Quotidianamente le nostre cronache raccontano di aggressioni a, infermieri, personale sanitario. Una pericolosa escalation diventata priorità per la Regione Toscana che, conferma Bezzini, "ha stanziato 2 milioni di euro per i sistemi di allarme negli ospedali, e il potenziamento della videosorveglianza".