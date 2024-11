Tpi.it - Nemmeno a Trump conviene opporsi alla green economy

Elezioni americane. Cominciamo dall’Ira. No, non è un riferimento all’ormai defunta organizzazione terroristica irlandese. Eil sentimento funesto del Pelide Achille per la rielezione di “The Donald”. Parliamo dell’Inflation Reduction Act, ovvero la più ambiziosa azione per il clima della storia degli Stati Uniti: una legge federale – approvata nel 2022 sotto l’Amministrazione di Joe Biden – che sta catalizzando investimenti rivoluzionari nell’energia pulita in ogni zona del Paese.Fortemente voluta dal senatore di New York Chuck Schumer, presidente della Commissione Ambiente del Senato, l’Ira mira al rilancio economico dell’America per ridurre le emissioni di gas serra del 40% entro il 2030, rafforzando il ruolo degli Usa come leader globali nelle industrie.Il pacchetto normativo prevede investimenti pari a 433 miliardi di dollari, di cui 369 destinati a rafforzare le filiere di produzione e di approvvigionamento dell’energia pulita, che dovrebbero generare un effetto moltiplicatore sul sistema economico calcolato intorno ai 900 miliardi di dollari.