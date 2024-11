Gaeta.it - Cortina Express: il nuovo film di Natale tra amori, fallimenti e riscatti in arrivo il 23 dicembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterè ilche promette di animare ilcinematografico del 2023, portando sul grande schermo una commedia ricca di colpi di scena e personaggi stravaganti. Diretto da Eros Puglielli, il lungometraggio si preannuncia come un mix di emozioni, risate e momenti toccanti, in una cornice affascinante come quella did’Ampezzo. Con un cast stellare che include nomi noti del panorama italiano, ilsi prepara a conquistare il pubblico, mentre trailer e poster ufficiale già iniziano a stuzzicare l’interesse degli spettatori.personaggi principali e le loro storieIntroviamo Lucio De Roberti, un viveur affascinante che non esita a mettere in campo il suo carisma per salvare il nipote da un matrimonio che sembra destinato al fallimento.