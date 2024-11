Secoloditalia.it - Un hotel nel bellunese ha rifiutato turisti israeliani: “Sono responsabili di un genocidio”. Centrodestra: “Vergogna”

Unnella provinciaavrebbela prenotazione di alcuni clienti. Volevano prenotare su Booking un soggiorno sulle Dolomiti ma l’albergo avrebbe declinato la loro proposta in quanto “di, nonclienti ben accetti nella nostra struttura”. Lo screenshot in lingua inglese della risposta è stato successivamente pubblicato dal comunità ebraica di Milano, che parla di una “discriminazione palese” nei confronti di queste persone.Lega, Centinaio sui: “E’ un segno di come l’antisemitismo sia tornato ad essere una piaga”“Se questa notizia fosse confermata, sarebbe una” ha replicato il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. Il responsabile del dipartimento Turismo della Lega, ha poi aggiunto che ” questo albergatore avrebbe accusato ingiustamente cittadini che niente hanno a che fare con le scelte del loro governo e li avrebbe respinti solo perché ebrei” e dunque “È un segno di come l’antisemitismo sia tornato a essere una piaga nel nostro Paese”.