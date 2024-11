Quotidiano.net - Il voto in Emilia-Romagna. Dalla politica ai trasporti. I temi più ’caldi’ sui social

Leggi su Quotidiano.net

È iniziato il conto alla rovescia verso ilper le regionali ine Adnkronos, tramite la piattaformaData, ha analizzato ipiù discussi dai cittadini. Al primo posto la(567.350 menzioni), ’tallonata’ da economia (484.830) e(453.250). La preoccupazione per il lavoro e la crisi energetica, come anche l’ambiente e l’interesse della popolazione per i cambiamenti climatici, seguono a ruota. Sono questi gli argomenti che accendono le discussioni suialla vigilia dell’appuntamento elettorale, come dimostra l’analisi delle conversazioni online in. Tra marzo e ottobre 2024, infatti, sono state esaminate 3,7 milioni di discussioni e 283 milioni di interazioni, rivelando iche hanno catturato l’attenzione del pubblico regionale.