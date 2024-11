Dailymilan.it - Calciomercato Milan, per Reda Belahyane si inserisce una big della Premier. Il prezzo

Leggi su Dailymilan.it

Ilper ilinvernale vede aumentare la concorrenza per, dallaLeague ci provano.Ilal rientro dovrà vedersela contro la Juventus, i rossoneri devono a tutti i costi trovare continuità di rendimento se non vogliono vedere scappare le prime in classifica. La corsa per entrare nelle prime quattro (forse prime cinque, da vedere il ranking stagionale europeo) è tutta in salita.La dirigenza sta pensando di fare qualche innesto a gennaio, ma il mercato di riparazione può integrare e non stravolgere le rose. Soprattutto quelle per le posizioni europee, in tal senso il nome diBelhayane piace molto ai rossoneri. Ma Moncada e Furlani non sono soli.Da Londra ci stanno facendo un pensierinooggi vale addirittura più di 10 milioni di euro, persiuna big