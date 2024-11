Abruzzo24ore.tv - Arrestato giovane marocchino in fuga nei boschi: blitz anti-spaccio della Finanza

L'Aquila - Dopo mesi di indagini e segnalazioni, la guardia didi Sulmona ha portato a termine un'importante operazione volta a contrastare lodi stupefacenti nella zona. L'operazione si è conclusa con l'arresto di undi origine marocchina, sorpreso mentre cercava di sfuggire tra la fitta vegetazione. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nell'area di Prezza, nei pressi del viadotto autostradale, punto strategico segnalato per l'insolito via vai di automobilisti a qualsiasi ora del giorno. Tale situazione aveva creato preoccupazione e malcontento tra i residenti, spingendo il sindaco Marianna Scoccia a rivolgersi direttamente al prefetto Giancarlo Di Vincenzo per richiedere interventi più incisivi e mirati. L'indagine ha rivelato che il gruppo di sospetti spacciatori, di cui ilfaceva parte, si era spostato tra diversi centriValle Peligna, accampandosi in tenda prima a Cansano, poi a Bugnara, per poi toccare Goriano Sicoli,.